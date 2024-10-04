「慈善女皇」趙曾學韞及丈夫1200萬沽荃灣工廈單位 12年僅賺78萬
撰文：黃祐樺
出版：更新：
有「慈善女皇」之稱的趙曾學韞，及其丈夫趙善簪新近沽貨套現，二人持有的荃灣ONE MIDTOWN三個工廈單位以1,200萬元沽出，持貨12年轉手帳面僅賺約78萬元離場。
成交呎價4104元
市場消息指，是次成交為荃灣ONE MIDTOWN低層3、5、6室，建築面積共2924平方呎，新近以1,200萬元易手，呎價約4,104元。
據知，上述單位由有「慈善女皇」之稱的趙曾學韞，及其丈夫趙善簪擁有。其中，3室有趙曾學韞私人名義持有，另5、6室則由丈夫趙善簪以公司名義持有。
持貨12年賺78萬 趙曾學韞有「慈善女皇」之稱
至於，夫婦二人於2012年以1,122萬元買入上述三個單位收租，是次連租約沽，持貨約12年帳面獲利約78萬元，期內升值6.95%。
資料指，趙曾學韞為現任香港多間著名公司之主席及董事長，同時積極參與教育業務，現任仁濟醫院趙曾學韞小學校董會主席、栢基國際幼稚園聯合創辦人等等。而丈夫趙善簪則屬恆興業集團有限公司主席。
天璽．天周六首輪價單賣204伙 截收2.9萬票超額141倍｜新盤票王太古城兩房戶610萬沽 原業主持貨兩個月帳面蝕110萬屯門上車屋苑一房206萬沽、呎價跌穿8千 業主5年前接火棒慘蝕4成中國天化工7200萬沽淺水灣天台複式戶 集團：物業市場前景不穩新地元朗The YOHO Hub II第6座下周一再賣58伙 入場費666.11萬