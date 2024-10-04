「慈善女皇」趙曾學韞及丈夫1200萬沽荃灣工廈單位　12年僅賺78萬

有「慈善女皇」之稱的趙曾學韞，及其丈夫趙善簪新近沽貨套現，二人持有的荃灣ONE MIDTOWN三個工廈單位以1,200萬元沽出，持貨12年轉手帳面僅賺約78萬元離場。



成交呎價4104元

市場消息指，是次成交為荃灣ONE MIDTOWN低層3、5、6室，建築面積共2924平方呎，新近以1,200萬元易手，呎價約4,104元。

據知，上述單位由有「慈善女皇」之稱的趙曾學韞，及其丈夫趙善簪擁有。其中，3室有趙曾學韞私人名義持有，另5、6室則由丈夫趙善簪以公司名義持有。

荃灣ONE MIDTOWN（右）

持貨12年賺78萬 趙曾學韞有「慈善女皇」之稱

至於，夫婦二人於2012年以1,122萬元買入上述三個單位收租，是次連租約沽，持貨約12年帳面獲利約78萬元，期內升值6.95%。

資料指，趙曾學韞為現任香港多間著名公司之主席及董事長，同時積極參與教育業務，現任仁濟醫院趙曾學韞小學校董會主席、栢基國際幼稚園聯合創辦人等等。而丈夫趙善簪則屬恆興業集團有限公司主席。