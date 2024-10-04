日出康城PARK SEASONS加推69伙　入場價454.1萬起　最快下周推售

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，今日（4日）加推第5號價單，涉及69伙，戶型涵蓋一房至三房，折實售價由454.1萬至802.7萬元，折實呎價14,059起。項目最快於下週進行新一輪銷售。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新價單共提供69伙，單位均位於第2B座，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由314至537平方呎。當中包括38伙一房、25伙兩房及6伙三房 。單位售價折實售價由454.1萬至802.7萬元，折實呎價14,059起，全批市值約3.9億元。

首度推出2B座F室戶型

入場單位為第2B座10樓F室，亦是項目首度推出的戶型。實用面積323平方呎，一房連開放式廚房間隔。單位定價516萬元，扣除最高12%折扣優惠後，折實售價454.1萬元，折實呎價14,059元。

黃光耀補充，今批單位定價撇除樓層、座向及景觀因素， 屬原價加推 。目前整個SEASONS系列已累積售出840伙，套現近52.8億元。