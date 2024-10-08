啟德天瀧示位曝光　以英國富人區為設計靈感　飽覽維港兩岸景色

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，日前開放2伙示範單位參觀，包括有裝修及無改動的四房單位各一，預計將於短期內開放予公眾參觀。另外，項目已屆現樓，上周起已陸續安排入伙，現正部署於10月下旬以招標形式推售部分三、四房大單位。



是次共開放2伙示範單位，其中一伙為第5座25樓A室，實用面積1,382平方呎，屬於四房兩套間隔，無改動附有裝修。單位樓高3.3米，客飯廳長約7.1米 、闊約4.2 米，間隔方正實用。

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以英國富人區為靈感 全屋灰白作主調

全屋以高雅灰白作主調，靈感來自英國以奢華見稱的富裕地區Knightsbridge，配以幾何圖案裝飾牆面及特色吊燈作點綴。飯廳設8人圓形餐桌，客廳則擺放布藝弧型沙發及棗紅色高背椅。客廳亦連接全落地玻璃趟門，外面為4米闊的啞金色流線型露台，將自然光引入室內。

廚房配備多項名牌家電，包括煮食爐、焗爐、雪櫃、食物保溫櫃、咖啡機、 真空處理櫃及洗衣乾衣機等。廚房内更設有流動酒吧，左側連接工作間及洗手間，設計實用。

↓↓第5座25樓A室連裝修示範單位↓↓

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主人睡房以展示式衣櫃作分割、梳妝區域特設化妝品雪櫃

睡房方面，每個房間都間隔方正，當中雙套房更可飽覽維港兩岸景色。主人睡房放置雙人床後可三邊落床，特設意大利玻璃展示式衣櫃，分隔主人睡房與衛浴空間，營造空間流動感。主人浴室選用灰白色雲石牆，配以獨立浴缸。單位左側為梳妝區域，設有化妝品雪櫃及智能鏡。

↓↓第5座25樓B室無改動示範單位↓↓

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設有私人電梯大堂 電梯設智能自訂畫框電視

另一伙為無改動示範單位，位處第5座25樓B室，實用面積1,382平方呎，同屬於四房兩套間隔。單位設有私人電梯大堂，住戶可利用八達通或手機App乘專屬電梯直達，私隱程度高，電梯内更設有智能自訂畫框電視。

單位樓高3.3米，客飯廳長約 7.1米 、闊約 4.2 米，間隔方正實用。客廳地板採用雲石，睡房則鋪上木紋磚，配上米白色墻身。廚房及浴室裝修以大理石材質為主，配備基本家電、及衛浴設施。