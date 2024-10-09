減息吸引投資客買樓收租 粉嶺帝庭軒兩房448萬沽 帳蝕120萬元
撰文：李煥好
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減息後樓市氣氛熾熱，不少投資者入市。粉嶺帝庭軒新近錄得蝕讓成交個案，一伙兩房單位最新以448萬元沽出，呎價約10,692元。原業主持貨6年，帳蝕120萬元。
減息後投資客趁低吸納 448萬入市作收租
美聯物業分區經理葉容生表示，成交單位為粉嶺帝庭軒1座中層H室，實用面積約419平方呎，屬兩房間隔。單位早前以460萬元放售，外區客見減息周期開始，故有意趁低吸納，議價後以448萬元承接單位，作投資收租之用，折合呎價約10,692元。
↓↓粉嶺帝庭軒1座中層H室 ↓↓
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參考屋苑同類型單位最新租務個案，涉及單位為帝庭軒1期 2座高層H室，面積間隔相同，於今月以1.15萬租出。
持貨6年帳蝕120萬元
至於，原業主2018年以568萬元購入單位，持貨6年，帳面蝕120萬元或21%。
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