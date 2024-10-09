山頂南區第3季豪宅成交27宗、涉資42億　中原料本季交投增50%

撤辣效應消退，加上當時減息走向未明，令買賣重新放緩，但豪宅市場整體氣氛仍然向好，因此山頂南區第三季呈量跌價升局面。中原地產山頂南區、港島南岸、愉景灣及離島區高級資深營業董事何兆棠表示，料第四季在減息及股市造好的帶動下，豪宅走勢將繼續向好，料第4季交投量有50%增長。



何兆棠表示，2024年第三季山頂南區共錄20宗二手豪宅買賣，較上季錄21宗微跌4.8%，當中分層單位佔14宗，洋房佔6宗。成交金額方面，第三季總二手成交金額約19.86億元，較上季少約2.16億或約1成，當中分層單位佔5.91億元；洋房佔13.95億元。

一手方面，2024年第三季錄7宗一手成交，按季少約4成，成交金額不跌反升，由上一季的12.17億元，大幅增加83%至22.32億元，創2021年第一季以來新高。主要由於第三季的一手成交集中於洋房，錄6宗，而上一季則較為集中於分層單位，成交金額因而急增。

總結山頂南區2024年第三季一手及二手市場合共錄得27宗成交，成交金額達到42.185億元，較上一季錄33宗成交金額34.185億元，呈量跌價升局面，兩者分別錄18%跌幅及23%升幅。成交較集中於淺水灣道、南灣道及大潭水塘道，以及山頂等一線地段。

租務市場方面，何兆棠稱，2024年第三季錄144宗租賃成交紀錄，較上一季錄114宗，上升26.3%，總成交金額亦上升16.2%至1,665.7萬元，兩者均創近5季新高。

人才住屋需求持續，大批專才陸續透過新資本投資者入境計劃、優才計劃等來港就業，對住屋的需求及要求增加，推動豪宅租賃。其中，較為矚目的租賃個案為種植道11號單號大宅，實用面積約6,372平方呎，月租約99萬元，折合呎租約156元；最高呎租個案則為山頂道雙號屋，月租75萬元，實用面積3,551平方呎，呎租達211元。