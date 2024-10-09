「忍者龜之父」陳大河家族沽貨　山頂白加道豪宅2.48億易手

減息吸引投資者入市，超級豪宅錄大額成交。山頂白加道27號ALTADENA HOUSE一伙複式豪宅最新以2.48億元連車位沽出，呎價59,033元，價格水平與屋苑2019年成交相若。據了解，該單位原由彩星集團創辦人、已故「忍者龜之父」陳大河家族持有。



上述單位為白加道27號ALTADENA HOUSE中層A2室，實用面積4,201平方呎，屬複式設計。單位最新以2.48億元連同2個車位沽出，折合呎價59,033元。

資料顯示，屋苑對上一宗成交要追溯回2019年，一伙低層複式單位，實用面積4,073平方呎以2.5億元成交，呎價60,152元。時隔5年，是次單位成交呎價僅較同類輕微回落1.9%，樓價走勢穩定。

原業主為「忍者龜之父」陳大河，早於1997年購入上述物業，不過他在2020年3月離世，同年由遺產執行人繼承單位，料現轉售獲利甚豐。

山頂白加道27號ALTADENA HOUSE。（陳浩然攝）

據了解，陳大河為本港「玩具大王家族」，享有「忍者龜之父」之稱。他於1932年出於廣東省潮汕普寧一個商人家庭，其父開設建築材料批發店，是知名的生意人。而陳大河為香港上市公司「彩星集團」的創辦人，他於60年代在屯門創辦彩星玩具，80年代憑生產及售賣玩具「忍者龜」、「金剛」等發跡，從而成為香港玩具大王。

陳大河生前熱心公益，由2002年開始捐錢給本港多間大學，現時理工大學、城市大學有以陳大河命名的教學大樓。2009年陳大河獲城市大學獲頒發榮譽院士銜頭。

位於尖沙咀廣東道的彩星集團大廈23樓大堂，放有四隻忍者龜大型擺設。 （陳浩然攝）

「忍者龜之父」陳大河。（城市大學網頁圖片）