洪水橋滙都新增優惠10%　周六發售30伙最平369萬　呎價低見9806元

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I，更新價單，提供30伙並以優惠價應市，折實最低呎價9,806元，單位將於本周六發售，當中最低售價單位為一房戶，售價369.19萬元。



該批單位可獲額外10%折扣，以買家使用120天現金付款計劃，原先折扣為樓價14.5%，最新可享額外10%折扣，共約24.5%。



泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都受年青上車族及長線投資者追捧，而近日黃金周長假期，查詢不絕，加上下周公布施政報告，故搶閘為置業人士以優惠價推30伙，周六發售。

第5A號價單內呎價最低單位為第3座2樓A06室，實用面積443平方呎，屬兩房單位，以「120天現金付款計劃」計算，折實樓價434.42萬元，折實呎價9,806元。最低售價單位為第1座2樓A06室，實用面積336平方呎，折實樓價369.19萬元，呎價10,988元。

泛海國際集團營業及市務部市務經理邱英發表示，若以滙都I售價最低的第1座2樓A06室為例，選用滙豐銀行「5年定息按揭計劃」，以該折實樓價的可申請之最高按揭成數7成計算，每月供樓僅約11,106元，在供平過租效應下，相信樓盤可以吸引一批準置業人士上車。

泛海國際集團執行董事關堡林（左）。