內地客出動！普通話拼音買家入市7575宗創新高　上月這區最受歡迎

啟德新盤熱賣，客源除了本地客外，內地客料屬重點客源。據中原地產數據顯示，自撤辣至今，啟德區普通話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，涉及金額更突破110億元。今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普通話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼同創有紀錄以來同期新高。



本港銀行跟隨美國減息，不少內地客早着先機，趁減息前偷步入市。中原地產最新數據顯示，反映減息前市況的8月份合共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加3.04%。

該行又指，由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人執平貨，上月由普通話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%至36.7億元，二手則佔29.2億元。

↓↓普通話拼音買家入市宗數及金額↓↓

8月啟德區最多國內客捧場、屯門掃管笏排第二

有新盤開售的地區，就特別多國內客捧場。根據中原樓市片區數據，8月份最多普通話拼音買家入市的一手新盤地區，第一位為啟德新區，有132宗，佔該月313宗登記的42%，並較7月20宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及西營盤的55及19宗。兆康及何文田則錄13及12宗。

啟德柏蔚森I錄最多内地買家個案、佔比38%

值得留意是，自撤辣以來，過去半年（3至8月）啟德新盤的普通話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾9成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍。

新世界（017）夥遠東（035）合作的啟德跑道區柏蔚森I，上月錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比38%，是8月份最多內地客新盤。

首8個月累計錄7,575宗内地客個案、創同期新高

受惠今年2月底全面撤辣，普通話拼音買家入市宗數佔比已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普通話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼同創有紀錄以來同期新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港進入減息周期，加上上周中央推出多招支持經濟、樓市及股市，包括近期將下調存款準備金率0.5%、向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣，年底前有機會再降準0.25至0.5%；銀行取態亦轉趨積極，多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。