長沙灣瑜悦上載樓書最細312呎　料下周開價、最快月內開售

撰文：李明珠
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華懋與市建局合作發展的長沙灣ECHO HOUSE瑜悦今日（9日）上載樓書，項目共提供198伙，戶型涵蓋一房至三房，主打一房及兩房。項目預計於下星期公布首張價單，首批不少於50伙，最快月內開售。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目提供198伙，實用面積由312至594平方呎。當中一房設有132伙，佔全盤的67%，兩房設44伙，三房設22伙；及包括少量特色單位。項目預計於下星期公布首張價單，首批不少於50伙，最快月內開售。

封海倫透露，項目定價參考市區鄰近地鐵站的新盤項目，將以一個非常合理的市價推盤。

據樓書資料，該盤面積最細單位為7樓B室，實用面積312平方呎，一房間隔，設有平台123平方呎。

長沙灣瑜悦最細單位為7樓B室，實用面積312平方呎，一房間隔，設有平台123平方呎。（樓書資料）
華懋長沙灣「瑜悦」提供198伙　主打一房　最快48樓小時內上樓書華懋長沙灣東京街新盤命名「瑜悦」　提供198伙　最快10月開售

針對上車客增設高成數付款辦法

另外，她指出，價單特意針對上車客增設一些高成數付款辦法，希望幫助年輕人置業；加上減息後市場氣氛回暖，因此她對項目銷情抱有信心。

長沙灣ECHO HOUSE瑜悦
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