BLUE COASTII加推108伙　折實均價2.18萬　個別單位輕微加價1至2%

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II，今日（12日）加價1至2%加推新一張2號價單，提供108伙，折實平均呎價21,876元。新價單包括54伙2房及54伙3房，位處於第5座，市值17.6億元。



發展商指出，2號價單的單位，如買家選用120PLUS 付款計劃，可享最高14%折扣，折實售價926.3萬至1,933.9萬元，折實呎價19,099至24,762元。又指2號價單中個別單位有輕微提價1至2%，好大機會短期內再加推，日後加推考慮有進一步的調整。

當中入場最低的2房為5座8樓G室，實用面積485平方呎，折實售價926.3萬元，折實呎價19,099元。當中最低的3房為5座6樓A室，實用面積802平方呎，折實售價1,565.5萬元，折實呎價19,520元。

發展商表示，現正考慮為所有曾入票的BLUE COAST向隅客設立獨立組別，提供優先揀樓安排，預計下周正式發售。

BLUE COAST II在10月9日公布首張價單，涉及128伙，折實平均呎價21,526元。入場單位為兩房戶，折實售價921.4萬元，呎價18,998元。發展商形容BLUE COAST II首張價單定價屬「食糊價」。BLUE COAST II首批折實平均呎價21,526元，較今年3月份BLUE COAST I首推138伙的折實均價21,968元，低約2%。

趙國雄：「有糊唔食，罪大惡極」 惟直指「呢口價都係蝕」

有「樓神」之稱的長實執行董事趙國雄形容首張價單屬「食糊價」，所謂「有糊唔食，罪大惡極」。而首張價單一如集團以往作風，亦有提供一定折讓。雖整體價單較第一期有所提升，但認為「呢口價都係蝕」，又指如果市場氣氛好轉，加上日後四房單位可以順利招標賣出，屆時希望可以追返條數，「蝕少啲」。

兩房佔78伙、三房佔50伙

BLUE COAST II首批戶型涵蓋兩房至三房，實用面積由485至781平方呎。其中兩房佔78伙，三房佔50伙。以最高折扣14%計，折實售價由921.4萬至1,882.1萬元，折實呎價由18,998至24,099元。首張價單價值19.58億元。

BLUE COAST II首張價單提供3種付款辦法，包括「120 PLUS付款」、「BLUE COAST粉絲210天付款」及「建築期付款」，總樓價折扣由11.5%至14%。

設建期付款首450天繳付一成樓價

是次設有建築期付款計劃，簽臨約時繳付5%，其後每隔90天（第90天、第180天、第270天、第360天、第450天）再付樓價1%（合共5%）。至於樓價餘下90%則在物業入伙轉讓予買家時才繳付。

BLUE COAST I 首推138伙 折實均價21968元

參考項目同區近年新盤開價，當中 BLUE COAST I 於 今年3月底推出，首批提供138伙，折實平均呎價21,968元。另同屬黃竹坑站上蓋港島南岸第四期海盈山於2023年7月推出，首批提供88伙，折實均價為27,989元。

港島南岸第二期揚海於2021年8推出，首批120伙單位，折實均價30,880元。而港島南岸第一期晉環於2021年4月推出，首批160伙單位，折實均價29,689元。

2018年奪地 補地價129億、每呎8614元

長實早於2018年8月投得上述黃竹坑站港島南岸第3期，屬於整個黃竹坑站上蓋之中唯一擁有商場的部分，可建樓面達150萬平方呎，補地價金額高達129.71億元，每平方呎樓面補地價約8,614元，成為歷來最高補地價的鐵路項目。

↓↓3座28樓D室經改動示範單位↓↓

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