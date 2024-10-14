長實BLUE COAST II累推236伙　暫收逾4000票、超購近16倍

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3C期 BLUE COAST II 先後推出兩張價單共236伙，據市場消息指，項目暫收逾4,000票，以236伙計超購近16倍。



長實執行董事趙國雄表示，國家政策出台後，相信未來將陸續有好消息，料行政長官發布施政報告後，估計有助市民恢復入市信心，更笑言「價一定要加，要蝕少啲」。



長實執行董事趙國雄（中間）

視乎整體社會氣氛考慮加推數量

長江實業營業部首席經理郭子威表示，有見市場需求殷切，會盡快公布更多加推消息和詳情，其他發展商開始提價，但市場氣氛相對保守，會視乎整體社會氣氛考慮加推數量。同時正檢討手上餘貨，系內其他項目價錢有單位數字調升空間。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，目前有較多準買家有意購三房，香港客人佔整體客源6成，其餘35%為內地客人，其餘5%為外籍人涉及有韓國及新加坡人。