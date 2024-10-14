天璽．天加推149伙、折實均價22808元　部分單位加價2至3%

新地（0016）旗下啟德天璽．天周六次輪發售238伙，該盤次輪共接獲30,563個認購登記，超額認購127倍，即日全數沽清。天璽．天昨日（14日）推出價單第5號，加推149伙，折實平均呎價22,808元，部分單位輕微加價2至3%。



發展商指出，短短8日時間已售出超過460伙，套現超過40億元。新地副董事總經理雷霆表示，減息周期開始，中央大力支持提振經濟，第4季樓市復蘇步伐加快；過去一周天璽．天 Cullinan Sky銷情熾熱，同系海璇及天璽．海均錄得不少成交，成交金額理想，周一（10月14日）會繼續銷售The YOHO Hub II單位，集團繼續「推盤停不了」。

啟德天璽．天時加推價單第5號，提供149伙，分佈於第3座、第5座及第6座，涵蓋24伙開放式、58伙1房、59伙2房及8伙3房單位，實用面積由236平方呎至692平方呎。

價單第5號單位以定價計由589萬至2,185.78萬元，呎價由21,765至31,863元；折實售價由509.55萬至1,890.69萬元，呎價由18,826至27,561元。

項目價單第5號入場價單位是第5座12樓B6單位，實用面積為236平方呎，屬開放式間隔，折實價為509.55萬元，呎價為21,591元。該盤會視乎收飛情況進行銷售部署，最快本周末再進行推售

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5組買家斥4000萬至5000萬掃貨

新地代理總經理胡致遠表示，周六次輪銷售，A1組別需購入6至8個單位，共有5組買家，每組斥資約4,000萬至5,000萬元；A2 組別需購入3至5個單位，共有16組買家，均斥資超過2,000萬至2,600萬元；B組買家出席踴躍，其中不乏購入2個單位的買家。

買家分佈方面，35%買家來自九龍東及啓德區，九龍其他地區買家約佔30%，新界區佔約25%，港島區佔約10%

↓啟德天璽．天次輪銷售情況↓