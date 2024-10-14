華懋推優化版可持續金融框架　與渣打新簽訂1.5億社會責任貸款

華懋集團今日（14日）發表優化版可持續金融框架。該集團指，此框架讓集團能進一步善用可持續融資機遇，實現其作為一間對環境及社會發展負責任的企業抱負。



華懋發表的優化版可持續金融框架，以集團在2021年制定的綠色金融框架為基礎，更全面地配合聯合國可持續發展目標，支持華懋推進商業策略和實現願景。

華懋的可持續金融框架創下香港業界先河，成為首個同時符合香港金融管理局於2024年5月公布的《香港可持續金融分類目錄》及國際可持續金融平台(IPSF)《共通綠色分類目錄》相關類別的地產發展商。此框架並符合最新的國際標準和最佳實踐，包括《綠色債券原則》、《綠色貸款原則》、《社會責任債券原則》和 《社會貸款原則》。華懋已就其可持續金融框架取得ISS-Corporate Solutions的第二方意見。

華懋執行董事兼行政總裁張利民(右一)、華懋執行董事兼首席財務總裁曾殿科(右二)；渣打銀行企業、金融機構及商業銀行部本地企業主管董事總經理李健俊(左一)； 渣打銀行亞洲可持續金融部主管黃翠芝(左二) 。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民表示，香港要轉型至低碳經濟及推動宜居城市的發展，可持續金融至關重要。一套更完善、全面的可持續金融框架可加強華懋財務決策的管治，進一步實現為持份者和所服務的社區創造長遠價值的目標。

首筆社會責任貸款1.5億 支持社區投資、文化及文物保育

同時，華懋與渣打銀行新簽訂一筆1.5億元的貸款，成為華懋首筆社會責任貸款，用於支持華懋可持續金融框架界定的四個關鍵領域相符的社會項目：（一）社區投資及參與；（二）文化及文物保育；（三）可負擔房屋；及（四）發展樂齡及共融建築。

渣打企業及投資銀行業務香港兼大中華區主管許穗華表示，渣打銀行為華懋集團的優化版可持續金融框架及首筆社會責任貸款擔任獨家可持續發展顧問。可持續發展是渣打銀行的策略性重點業務之一。集團致力透過一系列多元化的可持續金融方案，支持客戶追求其可持續發展和社會責任目標，促進香港成為國際可持續金融中心。