重陽節連周末新盤錄444宗　天璽．天次輪沽清、柏蔚森連沽21伙

過去3日（11日至13日）為重陽節連假，買家入市氣氛升溫，新盤市場三日內累錄444宗成交。如單計過去周末（12及13日）則錄377宗新盤成交，較上周458宗跌17.6%。當中，新地（0016）旗下啟德天璽．天於周六次輪發售238伙，即日全數沽清並加價2%至3%加推149伙單位。



啟德天璽．天繼周六進行次輪發售，推售238伙並於即日獲全數沽清。市場消息指，大手客時段曾錄得兩組客人分別購入7伙及8伙，其中購買8伙的買家揀選了6伙開放式及2伙兩房單位，斥資近5,600萬元。項目於即日加推5號新價單，合共提供129伙單位，最快下周推售。

新地副董事總經理雷霆表示，是次加推的部分單位加價了2至3%，之後會考慮更新之前的價單，將有提價空間。而項目目前累沽約460伙，其中有21伙為招標成交，合共套現40億元。

啟德柏蔚森系列假期内沽21伙

新世界（0017）和遠展（0035）合作發展的啟德「柏蔚森」系列於假期内共沽21伙，當中於周日連錄9宗成交。涉及的單位包括一房至三房，實用面積263至666平方呎，售價由465.4萬至927萬元。

發展商指柏蔚森系列於今年7月起開售，三個月累售441伙，合共套現近30億元。

新世界（0017）和遠展（0035）合作發展的啟德「柏蔚森」。

日出康城PARK SEASONS沽36伙、套現近2億

日出康城PARK SEASONS亦於長假期共售出36伙，套現近2億元。項目最新於周日連錄6宗成交，當中最高成交單位為2A座9樓B室2房戶，實用面積496平方呎，成交價704.9萬元，呎價14,212元。

發展商指，整個SEASONS系列至今售出 887伙，套現近55.5億元。