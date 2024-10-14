施政報告｜商廈空置率高企　美聯：倡放寬商廈改裝計劃

施政報告即將於本周三（16日）公佈，有地產代理行指，面對近年商廈空置率高企的問題，政府可考慮提出放寬改裝商廈的計劃。



甲廈售價大幅下挫。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，9月指標甲廈售價按月下跌約6.8%。由於上月有數宗甲廈物業皆以低價錄得成交，令上環、金鐘及灣仔的平均甲廈售價大幅下跌，並拖累整體甲廈的表現。



在核心商業區內，上環招商局大廈有單位錄得以呎價約15,800元成交，而在金鐘的力寶中心第二座，更有單位錄得以呎價約13,100元易手。此外，灣仔會展廣場辦公大樓33樓多個單位以1.35億元成交，呎價亦只有約15,000元。上述三宗成交的呎價重回2010年至2014年左右的水平。

↓9月份各區指標甲廈空置率↓

美聯商業董事李鎮龍表示，為提高流動性，不少業主願意降低物業叫價以吸引買家承接，這種「以價換量」的現象在甲廈市場尤為明顯。今年首三季指標甲廈售價累跌近兩成，但甲廈成交卻錄得77宗，超過2022年及2023年全年的水平。上月甲廈市場出現多宗「跳價」成交，相信是與聯儲局減息後，不少買家都趁低吸納優質商廈物業有關，例如灣仔會展廣場辦公大樓33樓物業的新買家為資深投資者蔡志忠，預料短期內本港核心商業區的甲廈將繼續再有低價成交。

再有投資者購入長沙灣甲廈

在非核心商業區內，9月再有投資者以7.63億元購入長沙灣南商金融創新中心四層多個單位。此外，市傳伯恩光學楊建文以4.1億元購入淪為銀主盤的東九龍銀行中心(前稱駱駝漆大廈)，但與原業主鄧成波家族在2014年的買入價比，物業貶值約六成。在觀塘區，四洲集團以2.05億元購入雲訊廣場兩層多個單位。

荔枝角道888號「南商金融創新中心」，樓高24層，總樓面約53.9萬平方呎。（蔡偉南攝）

施政報告發表在即 建議政府推出放寬商廈改裝計劃

他又建議，面對近年商廈空置率高企的問題，政府可在即將發表的施政報告中提出放寬改裝商廈的計劃，容許商廈業主在決定物業用途時享有更多彈性，並在未來制定相關的法律及標準，從而加快市場調節，解決目前商廈供過於求的局面。