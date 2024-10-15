黃竹坑新式工廈400萬沽　樓價腰斬大蝕56%、呎價僅約5500元

黃竹坑新式工廈恆雲國際中心，新近再錄得樓價腰斬個案。該工廈一伙低層單位以400萬元沽出，呎價僅約5,533元。原業主於2018年工商廈物業高峰期時，以910.98萬元買入該單位，即是次帳面勁蝕510萬元，蝕幅高達約56%。



上述成交個案為恒雲國際中心3樓10室，面積約723平方呎，以400萬元成交，呎價僅約5,533元。資料顯示，原業主迅裕投資有限公司於2018年9月，以910.98萬元一手購入該單位。即持貨6年轉手，帳面勁蝕510萬元，接手新買家為EMINENT FAME INTERNATIONAL LIMITED。

黃竹坑新式工廈恆雲國際中心，前身為傲南廣場。（代理相片）

2018年買入價910.98萬

上述單位近年曾兩度抵押向財務公司貸款，其中於2022年9月份承做二按，涉及貸款金額約300萬元，而在2024年3月份則承做另一宗二按，涉及貸款金額約230萬元。

翻查該廈成交紀錄，近年也有大幅蝕讓個案，如該廈6樓10B室，面積約335平方呎，成交價150萬元，呎價僅約4478元。原業主於2019年4月以約437.18萬元一手購入，持貨近5年半帳蝕約287.18萬元或65.7%。

前身為傲南廣場 2019年頂層3層4.5億沽、呎價1.8萬

翻查資料，黃竹坑恆雲國際中心前身為傲南廣場，由資深投資者林子峰夥拍投資者收購及發展，約4至5年前以樓花形式發售。在2019年該廈26、27及28樓3層樓面易手，每層面積約8,561平方呎，合共約25,683平方呎，連同大廈命名權及外牆廣告位，合共以4.5億元易手，呎價約1.8萬元。

黃竹坑一帶近年有不少新式商廈及工廈落成。（蔡偉南攝）