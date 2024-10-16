金融客「零議價」3.5萬租元朗YOHO Town頂層三房　租金回報近11厘

住宅租務市場交投暢旺，當中元朗YOHO Town有頂層三房單位，新近獲金融客以「零議價」每月3.5萬元承租，回報約近11厘。



中原地產副區域營業經理王勤學表示，是次租賃成交為元朗YOHO Town 3座頂層單位，實用面積840平方呎，三房間隔，附連平台及天台。

單位最初以每月3.5萬元叫價放租，新近以「零議價」3.5萬元租出，呎租41.7元，租金及呎租均創屋苑歷史新高。至於，新租客從事金融行業。

元朗YOHO Town。

搬出九龍決定出租單位 租金回報近11厘

至於，業主於2003年以382萬元一手買入自住多年，最近因搬出九龍決定出租單位，以是次租金計，單位回報約近11厘。

王勤學續指，目前元朗YOHO Town約有5個放租盤，當中入場單位屬3座中層E室，實用面積433平方呎，月租1.45萬元。