長沙灣瑜悦兩房無走廊 露台多功能支架種花、晾衫 周五對外開放
撰文：李明珠
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政府明日公佈新一份施政報告，有發展商趁勢推出全新樓盤。華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（15日）開價，同步開放2伙無改動示範單位，戶型涵蓋一至兩房間隔。發展商表示，示範單位將於本周四優先開放予「如心賞」會員參觀，周五正式開放公眾參觀。
↓↓28樓C室無改動示範單位↓↓
一房採開放式廚房設計
首先為一房無改動示範單位，單位以28樓C室為藍本，實用面積350平方呎，單位為西南座向，望西九龍市景及昂船洲海景，單位樓高3.26米。客廳以長方形開則，長5.7米，連接38平方呎特大合併露台，可採納自然光線。露台配置了「Flexi-Rack」，兼具餐枱、晾衣裝置及DIY種植架功能。
單位採用開放式廚房設計，備有L形工作檯面及窗戶。廚櫃為奶茶色，設有感應燈，方便用家煮食。洗衣乾衣機及雪櫃連冰箱，均裝嵌於貯物櫃當中，充分利用空間。
睡房方面與客廳同樣為東南座向，望西九龍市景及昂船洲海景，間隔方正實用。
↓↓露台「Flexi-Rack」多功能支架↓↓
兩房設計無走廊 客廳長方形開則
另一伙為兩房無改動示範單位，以28樓J室為藍本 ，實用面積497平方呎，東北座向，望山景，樓高為3.26米，能採納自然光線並達到引景入室的效果。客廳以長方形開則，長達6.3米，闊約2.4米，連接38平方呎特大合併露台，同樣配置了「Flexi-Rack」。
大門採用實心木門，旁邊預設有多功能鏡面櫃。廚房為梗廚設計，設有L形工作檯面，附設收納空間及嵌入式電器。
主人房睡房與客廳同樣為東北座向，遠望山景，並設有一個寬敞的轉角玻璃窗以提升採光度，另一睡房亦都方正實用。
↓↓28樓J室無改動示範單位↓↓
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