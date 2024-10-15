用家施政報告前463萬急買大角咀一房 驚樓價升主動追價13萬入市
撰文：李明珠
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新一份施政報告明日（16日）出台，不少買家趕在施政報告前入市。大角咀奧柏．御峯一伙一房單位，最新獲買家主動追價以463萬元買入，呎價13,821元。原業主於12年前買入單位，帳面獲利91萬元離場。
置業2地產客戶經理李麗芳表示，該單位為奧柏．御峯2座中層B室，實用面積335平方呎，屬一房間隔。原業主早前叫價488萬元放盤，由於單位裝修新淨，成功吸引新買家洽詢。
新買家為用家，原本出價450萬洽購，但擔心施政報告公佈後樓價會急速上升，因此主動加價13萬元以463萬元承接，折合呎價13,821元。
持貨12年帳面獲利91萬
參考近期同類戶型成交，位處同座的28樓C室，實用面積336平方呎，於7月時以482萬元售出，與是次單位造價相差19萬元或4%。
原業主於2012年以約372萬元購入單位，持貨12年，是次交易帳面獲利91萬元，期内升值24%。
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