華懋長沙灣「瑜悦」首批50伙　折實均價14888元　入場費454.54萬

政府明日公佈新一份施政報告，有發展商趁勢推出全新樓盤。華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（15日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價14,888元，入場費454.54萬元起，屬一房戶。



值得留意的是，今次瑜悦首批折實平均呎價14,888元，較2016年恒地南昌一號首批50伙，折實平均呎價15,482元再低3.83%，反映時光倒流近8年前水平。



首批50伙 入場費454.54萬起

華懋集團銷售總監封海倫表示，首批推出50伙單位，包括34伙一房，13伙兩房，及3伙三房，實用面積由343至594平方呎。扣除最高折扣優惠後，折實售價由454.54萬元1008.15萬元，折實呎價為13,252元至16,972元。

入場最平單位屬7樓F室，屬一房間隔，實用面積343平方呎，折實售價454.54萬元，呎價13,252元。該單位亦是項目最低呎價單位。

華懋集團銷售總監封海倫（右一）

創同區新盤8年來最低呎價 封海倫：較同區新盤有近2成折讓

華懋集團銷售總監封海倫形容，是次項目定價為「激安價」，不但價格合理，而且能讓市民安居樂業。是次項目開價亦創同區8年來新盤最低呎價，與同區新盤亦有接近2成折讓。項目將於本週五開放示範單位予公眾參觀，最快下周開售。

另發展商亦提供四種付款計劃，折扣由11.75%至16.75%，當中包括最多16.75%的120天即供付款計劃。

入場最平單位屬7樓F室，屬一房間隔，實用面積343平方呎，折實售價454.54萬元。

恒珀6月首推30伙 折實均價18,348元

參考同區長沙灣近年新盤，首先為2024年6月推出的恒珀首張價單提供30伙，折實平均呎價18,348元，戶型涵蓋一房至兩房，入場價約501萬元。另外2024年3月連方II首張價單涉及76伙，折實平均呎價25,173元，戶型涵蓋一房至三房 ，入場價約642.4萬元。

至於恒地旗下新盤Belgravia Place於2024年2月推出，首張價單涉148伙，折實平均呎價15,902元，戶型涵蓋開放式至三房，入場價約316.8萬元。另曉柏峰於2023年7月推出，首張價單涉100伙，折實平均呎價17,602元，戶型涵蓋一房至三房，入場價約392.13萬 元。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。