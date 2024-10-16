施政報告2024｜萬科周銘禧：施政報告循多個層面解決房屋問題
撰文：黃祐樺
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【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。
同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。
萬科周銘禧：施政報告循多層面去解決房屋問題
萬科香港董事總經理周銘禧表示，今次施政報告循多個層面去解決房屋問題，包括提出放寬投資移民至住宅類別，及住宅按揭成數不論金額增至7成等刺激樓市的措施，對於有意置業的市民甚或是投資者都是好消息。
由於進入減息周期，加上一籃子利好樓市政策出台，相信可以提振物業市場，加快入市意欲，為香港樓市帶來刺激作用。
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