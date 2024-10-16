施政報告2024｜住宅按揭借7成　中原王美鳳:買樓收租上會要求降低

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎金管局全面將按揭成數一律放寬至7成，放寬後不論物業價值、自用或買樓收租、首置或買多層樓人士、住宅或非住宅、個人或公司名義買樓人士、所有置業人士之按揭成數上限一律為7成，供款佔入息比率亦一律為50%。

買樓收租人供款佔入息比率 與所有置業人士看齊

王美鳳指出，銀行按揭成數全面調整至一律高達7成後，對比放寬前，買樓收租人士、3,500萬以上物業及公司名義買樓人士的按揭成數會由以往6成上調至7成；買樓收租人士又或已有按揭在身人士之供款佔入息比率上限亦由以往40%放寬至50%，即每月總供款佔入息不多於一半，與所有置業人士看齊，不同置業需求人士均可劃一以基本三成首期申請按揭上會，獲得一致的上會配套，樓市進一步全面鬆綁後將更具動力多元發展，各方人士更簡單易明按揭上會準則，首期及入息要求降低，吸引更多潛在買家入市，

租金回報續升 買樓收租上會要求降低

王美鳳指出，今年租金續升令現時租金回報率升至平均達3.5%，部份物業單位的租金回報率更達4%以上，加上本港進入減息周期、樓價見底回穩機會增加，配合是次按揭成數放寬讓買樓收租人士的按揭成數由6成上調至7成，而已有按揭在身人士之供款入息比率亦由以往40%上調至50%，對於已有自住物業按揭人士買多層樓收租之入息要求便可降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。

另外，3,500萬以上豪宅物業之按揭成數提高至7成，加上公司名義買樓人士、以資產水平計之按揭成數均可一律同步提高至7成，料亦可推動豪宅市場潛在入市意欲增加。

中原按揭董事總經理王美鳳。

預期刺激潛在買家入市需求、利好樓市氣氛

樓市按市方面，王美鳳預期，9月中本港銀行提早隨美啟動減息周期，供樓利息進入下降走勢，加上銀行積極推出全新按揭優惠、最近中央組合拳救市亦令市場對經濟後市樂觀，多個利好因素已令本月樓市回暖一二手交投增加，現時加上施政報告推出之房策包括容許投資移民買樓、按揭成數全線一律提升至7成，進一步放寬供款入息要求，預期可進一步鞏固買家入市信心，刺激潛在買家入市需求、利好樓市氣氛，預期樓市轉活交投量進一步上升，同步推動按揭貸款量增加。

以3,500萬樓價為例，按揭成數由6按上調至7成，首期由1,400萬減至1,050萬，首期大為減少一成達350萬，降低置業人士或換樓人士門檻。