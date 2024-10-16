施政報告2024｜建灝地產料刺激內地、海外人士投資香港超級豪宅

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



建灝地產：來年豪宅市場或升5至10%

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，集團非常歡迎政府推出惠及樓市措施，新政策預料會刺激內地及海外人士投資香港物業市場，對超級豪宅市場會有積極正面作用，預計來年豪宅市場有5至10%升幅。集團正在推售的赤柱臨海超級豪宅項目One Stanley料將會受惠。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣。

有關施政報告指出，將優化「新資本投資者入境計劃」 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。中信泰富物業代理有限公司董事李肇文預計，對於有興趣購買豪宅的投資者有正面幫助，本地豪宅尤其是位於傳統豪宅區的項目有資產增值的功能，在不影響本地市民置業的條件下，為有意投資香港的參予者提供多一個優質投資選項，這是能平衡不同持份者需求的良好措施。

中信泰富加快步伐推售峻譽‧渣甸山現樓項目

另外關於放寬住宅按揭條款，不論價值、是否首置、自用以否，一律調整至7成，李肇文稱措施鼓勵更多資金參予物業長線投資市場。在租務市場活躍的現況下，能為物業投資者提供更高的資本回報外，同時為市場提供更多租盤，這個措施有效達致租客及物業投資者共贏的情況。

他續指，相關措施對於其公司中信泰富地產旗下峻譽‧渣甸山的銷售部署有正面作用，有機會加快步伐於明年開放現樓推售。

2024年2月底公佈的《財政預算案》，為樓市全面撤辣。

2024年2月底樓市全面撤辣

近年香港房地產市場持續向下，政府相關政策也隨之改變，以配合市況。當中最重要為2024年2月底公佈的《財政預算案》，當時財政司司長陳茂波公佈撤銷所有住宅物業需求管理措施（全面撤辣），即時所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅。又認為在當前的經濟及市場情況下，有關措施已無需要。

本財年地價收入27億、僅佔目標8.2%

本港樓市市況疲弱，發展商入標投地意欲較低。2024/25年財政年度，政府合共賣出一幅沙田小瀝源源順圍住宅官地，以及兩個電動車充電站項目，賣地收入合共涉資約7.22億元。如連同補地價收益計算，估計亦只有約27億元，僅佔全年目標330億元約8.2%，表現強差人意。

有測量師認為，目前新盤項目需以一個超平價錢發售才能吸引更多買家承接，低價開盤策略是令到發展商投地出價表現保守的主要原因。

全年住宅供應目標1.32萬伙 暫時僅達標32%

綜合本財年首兩季暫時住宅供應情況，至今合共提供4,275伙，接近全年目標13,200伙的32%。當中包括首季（4至6月）沙田小瀝源源順圍住宅官地280伙、第二季（7至9月）將於10月25日截標的沙田小瀝源沙田圍路住宅官地570伙、其餘則為私人重建項目共3,425伙。

不過，若單計已批出的小瀝源源順圍280伙計，僅佔全年目標的2.1%，反映大量的住宅供應並非來自政府。

沙田小瀝源沙田圍路住宅官地涉及570伙，將於10月25日截標。

↓↓沙田小瀝源小型住宅地↓↓

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本財年地價收入27億 新世界粉嶺北補地價佔20億

發展局局長甯漢豪早前於第三季賣地計劃透露，目前本財年地價收入約27億元，即扣除兩個電動車充電站項目及沙田小瀝源源順圍住宅官地的逾7億元收入，餘下約20億元地價收入屬補地價收益。當中，新世界發展（0017）與招商蛇口發展的粉嶺北新發展區商住項目，則傳出成功以20億元完成補地價協議。