施政報告2024｜信和黃永光：歡迎房屋政策　對國家、香港充滿信心

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內第三份施政報告。報告指出，將優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。



信和集團副主席黃永光表示，施政報告有長遠視野，涵蓋及平衡各範疇。務實的即時措施營造有利的營商環境；具遠見的長期規劃發展藍圖鞏固傳統優勢，同時發展創科方面的新競爭優勢，以及開拓東盟及大灣區的龐大機遇，有利香港長遠蓬勃發展。

他又指出，集團歡迎房屋政策助市場釋放潛力，例如優化新資本投資者入境計劃及放寬物業按揭貸款成數上限。集團全力支持施政報告，對香港和國家充滿信心。