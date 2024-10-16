施政報告2024｜投資者蔡志忠料工商舖價格止跌回穩

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超今日（16日）早上11時會到立法會宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



資深投資者、亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠表示，歡迎特首新一份施政報告，形容是一份充分顧及經濟民生及關心中小企業的務實報告。

其中在支援中小企業方面，報告中提出繼續讓中小企業「還息不還本」為期1年，以及一律將物業按揭成數提高至7成，包括所有非住宅物業。

蔡志忠形容，提高按揭貸款成數對工商物業持有者幫助很大，目前借款成數投資者是5成，用家是6成。如今一律提高至7成，即是中小企業及物業投資者原本的借貸由5成上限，立即提升至7成，大幅增加2成，此舉減少買家買樓首期及供樓負擔。

蔡氏指此項措施有助增加投資者入市信心，對工商舖市場帶來積極作用，相信工商舖成交量會立即增加，價格有望止跌回穩。

亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長蔡志忠。