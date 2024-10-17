何崇本家族10.5億沽山頂道洋房　呎價逾12萬　杭州豪客承接｜多圖

施政報告新推房地產措施有利豪宅市場，近期超級豪宅陸續出現大額成交個案。由老牌望族何崇本家族持有的山頂道28號洋房，新近落實以10.5億元易手，每方呎樓面地價約12.57萬元。接手新買家為杭州富豪。



合計今年何崇本家族至少三次沽售山頂道、種植道洋房物業，該家族目前已累積套現接近30億元。



山頂道28號洋房地皮面積約1.67萬平方呎，現為1幢洋房，實用面積8,910平方呎，另設地庫1,000平方呎，以地積比率0.5倍計，重建後樓面約8,350方呎。以最新成交價10.5億元計，每方呎樓面地價約12.57萬元。

↓山頂道28號洋房↓

2002年買入價1.538億

翻查資料，目前持有山頂道28號洋房的業主為SOUTH HILL (HONG KONG) LIMITED，其公司董事包括何崇本、何世榮。該洋房早於2002年5月以約1.538億元買入，即現轉手帳面升值近9億元或5.8倍。

至於上述洋房新買家為展盛網絡科技有限公司（ZHANSHENG NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED），其公司董事包括宋成波及宋偉麗。據悉，二人報住地址為杭州水晶城豪宅屋苑。

↓山頂道28號洋房↓

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8月份8.28億沽山頂道3幢洋房

資料顯示，何崇本家族近期亦有沽貨行動，今年8月以8.28億元連沽山頂道99號、101號、103號合共3幢洋房，呎價約57,676元。據悉，新買家為創科實業（0669）副主席Stephan Horst Pudwill。

山頂道99號、101號、103號地盤由何氏家族早年買地自行發展，於2003年2月落成，共設3幢洋房，每幢面積分別為5,067平方呎、4,627平方呎，以及4,662平方呎，總樓面面積達14,356平方呎。

何氏家族早前將項目推出市場放售，隨即獲多名準買家洽購，曾市傳以8.6億元售出，當時有代理形容該成交價為「海嘯價」。現最新成交價較市傳價低出3,200萬元或3.7%。

↓山頂道99號、101號、103號↓

老牌何氏家族11億沽種植道4幢洋房

據了解，何氏家族於早前曾以11億元沽出種植道4幢洋房，成交物業為山頂種植道46號A至D號屋，實用面積4,060至4,432平方呎，一律四房四套房間隔，戶戶連平台、花園、泳池、天台及車位。

其中，面積最大為A號屋，實用面積4,432平方呎，連面積649平方呎平台、1,492平方呎花園及855平方呎天台。

↓山頂種植道46號A至D號屋↓