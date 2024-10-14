畢架山緹外花園大宅1.71億連車位招標沽出 呎價4.2萬
撰文：李明珠
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嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外今日（14日）招標售出一伙地下連花園大宅，連車位成交價1.71億元，呎價42,149元。項目至今累售27伙，合共套現88億元，平均呎價達61,000元。
最新售出單位為第2座地下B室花園大宅，實用面積4,057平方呎，屬四房四套房另加雙工人房間隔。單位最新連1個車位以1.71億元成交，折合呎價約42,149元。
發展商指，項目今年已錄得22宗成交，套現超過75億元。 而項目至今累售27伙，總成交金額達88億元，平均成交呎價約61,000元。
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