二級歷史建築｜西半山般咸道35號二戰前舊樓招標推出

第一太平戴維斯表示，承業主們委託，公開邀約出售西半山般咸道35號全幢商住物業，及招標出售地庫至一樓。物業地盤面積約1,648平方呎，全幢面積約6,545平方呎。可全幢出售或與地庫至一樓分開拆售。公開邀約及招標截止日期為2024年12月18日（星期三）正午12時。



物業為上居下舖的商住物業，樓高總共四層，連地庫每層佔約1,115至1,600平方呎。物業擁有新古典主義建築設計，屋簷設有古典主義山牆，建築多處體現羅馬及希臘設計元素。

擁999年地契

另外物業位置優越，位處於正街自動扶梯連接系統旁，西營盤港鐵站僅2分鐘步距。般咸道該段擁有多座法定古蹟歷史建築如英皇書院及香港大學多座歷史大樓，充滿濃厚的歷史及文化氛圍。

第一太平戴維斯九龍商業銷售部經理鄧智聲表示，物業擁有999年地契，是香港僅存的歐式戰前建築，屬於二級歷史建築。加上物業外牆體現當年的精湛工藝，是經過多年傳承的藝術結晶品。此類商住物業於新加坡深受歡迎，價值源於物業稀有性和美麗外觀，已有各地名人及富豪入市。

1945年落成、為二戰前西式建築物

翻查資料，般咸道35號於1945年落成，為二戰前的西式建築物，地盤面積約1,648平方呎，於2011年3月22日被列為二級歷史建築。物業現時外牆為淺綠色，樓高4層，每層均配有大露台，外形獨特高雅。據了解，物業地舖曾為餅店，專為到港美軍供應高級麵包。