施政報告2024｜地建會龍漢標：房策回復至2009年前　真正全面撤辣

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



地產建商會秘書長兼立法會議員龍漢標表示，施政報告宣布放寬所有物業的按揭成數至最高七成，將現有樓市政策回復至2009年以前，對整個物業市場而言是非常正面的消息，更形容是「真正的全面撤辣」。

龍漢標表示，歡迎新資本投資計劃容許投資5,000萬元以上的住宅物業，可以吸引資本投資者來港買樓。

龍漢標又表示，政府重申持續造地決心，同時拆牆鬆綁，幫助精簡土地發展的程序提速提效，加快審批大型私人住宅及商業項目, 加上北部都會區的發展，對整個本港物業市場，甚至香港整體經濟起到一個正面作用。

地產建商會秘書長兼立法會議員龍漢標。（陳葦慈攝）