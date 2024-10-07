新盤開賣排長龍 周末新盤錄458宗 啟德天璽．天首輪204伙沽清
撰文：李明珠
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周末有多個大型新盤出擊，部分出現買家大排長龍的盛況，刺激一手交投量。過去兩日（5日、6日）新盤市場錄得458宗成交，較上周急升80%，創半年來最旺周末。當中，新地（0016）旗下啟德天璽．天於周六進行首輪銷售，以價單形式發售204伙，即日全數沽清。
啟德天璽．天於周六進行首輪銷售，推售共300伙單位，當中204伙以價單形式發售，入場費473.72萬元，另96伙以招標形式發售，所有價單單位於即日内已全書沽清。項目當日錄得多組大手客，當中有最大手買家斥資超過5,500萬元購入8伙單位，包括6伙一房及2伙兩房。
項目隨後於翌日加推120伙，折實售價約481.7萬至1,412萬元，折實呎價1.96萬元至2.48萬元。
元朗尚柏沽94伙、佔首輪約96%
麗新（0488）位處元朗大棠大旗嶺266號的住宅新盤尚柏，於周日亦首輪發售98伙，即日沽出94伙，佔首輪推售約96%。
市場消息指，當日未錄得大手客，料客源以用家為主。推售的單位包括80伙一房及18伙兩房戶型，實用面積265至488平方呎，折實價由242.91萬至460.32萬元，折實呎價8,614至10,663元。
啟德柏蔚森周末連沽31伙
新世界發展（0017）及遠東發展（0035）位於啟德跑道區新盤柏蔚森系列持續進行銷售，並於周末連沽31伙。
兩日内錄得多組大手客， 當中最大手買家購如5伙海景兩房作投資，涉資逾3,800萬元。項目於昨日最新錄得成交，單位為第五座15樓C室， 實用面積560平方呎 ，三房套間隔 ，享開揚前席遊艇海景，成交價1,141.7萬元，呎價20,388元。
發展商指，項目開售至今約兩個月，累積售出399伙，合共套現近27億元。
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