淺水灣道90號洋房4.7億「摸貨」蝕讓　上手持貨5年實蝕逾4550萬

南區超級豪宅淺水灣道90號90 Repulse Bay Road，新近罕有錄得一宗「摸貨」蝕讓個案。該項目11號洋房新近透過「摸貨」形式以4.7億元沽出，較2019年買入價4.9億元帳面貶值2,000萬元或4%。若計及買入時的稅款約2,082萬元，以及賣出時的佣金支出約470萬元，合共實蝕超過4550萬元。



上述蝕讓個案為90 Repulse Bay Road的11號洋房，實用面積5,766平方呎，該洋房在9月20日透過「摸貨」形式（AGREEMENT FOR SUB-SALE AND PURCHASE），連同兩個車位以4.7億元沽出予尚昊環球有限公司（SHEEN HOPE GLOBAL LIMITED），成交呎價81,512元。新買家實際身份不詳。

賣方2019年斥4.9億買入洋房、現以確認人身份轉售

至於賣方為林偉業（LAM WAI YIP），是次以確認人（confirmor）身份沽出該幢洋房。資料顯示，林偉業於2019年1月份以4.9億元買入上述11號洋房，當時成交呎價高達84,981元。不過該宗一手買賣一直未完成交易。

樓市撤辣後投資者擬短炒 大型銀行表明拒做「摸貨」按揭

值得留意，今年2月底財政預算案公佈全面撤辣，當時市場也有不少投資者有意「摸貨」短炒一筆，不過其後有大型銀行表明停止接受「摸貨」交易按揭申請，即不會向接「摸貨」的買家承造按揭，意味承接「摸貨」的買家需要自行再找按揭渠道，否則就要Full Pay買樓。

經絡曹德明：買家或抵押自身其他資產籌集資金

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，理論上根據指引，銀行不會為「摸貨」個案承做物業按揭，因此新買家或會透過其他方法借錢，例如可透過自身其他資產抵押借錢、籌集資金。

2019年一手買入時採用42個月長成交期

另據一手銷售資訊網資料，上述單位於2019年初一手賣出時，當時採用超長期付款辦法。其中樓價首20%，每5%分別在簽訂臨約、正約、簽臨約60日內、簽臨約90日內繳付。其後樓價10%再在簽臨約180日內繳付。

此外，樓價18%，再分36期每月付清，每期金額均等（即每期為成交金額0.5%）。而餘下樓價52%的餘額則於最後一期應付日期當日後之一個月份同日付清。反映上述洋房的成交期長達超過42個月。

11幢洋房在2022年全數沽清 套現逾52億

淺水灣道90號合共提供11幢洋房，自2018年6月開售，直至2022年8月全數沽清，累積套現逾52.54億元。

屋苑過去11幢洋房的一手成交價介乎4.01億至5.2億元，呎價介乎75,000元至90,286元。值得留意，1號及3號洋房的成交呎價分別為8萬及8.8萬元，惟中間的2號洋房呎價僅售7.5萬元。