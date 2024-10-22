新地天璽．天不足3周標售53伙 最新招標連沽10伙、最貴7267.8萬
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天昨日（21日）公布招標結果，錄得共10宗標售成交，最貴一伙為7,267.8萬元，呎價36,467元，開售不足3周累標售53伙。
最貴一伙為7267.8萬元 呎價36,467元
該批標售單位成交價由2,266萬元至7,267.8萬元，成交呎價由25,547元至36,467元。其中成交金額及呎價最高的單位為第3座 (Peak Tower) 39樓A單位，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993平方呎，成交額為7,267.8萬元，呎價為36,467元。
天璽．天第一期總共提供906伙
天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。
新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元
項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。
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