新移民年初睇樓 施政報告後加快入市 400萬買葵芳閣兩房
撰文：李明珠
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施政報告出台後刺激二手市場表現，葵涌葵芳閣錄施政報告後首宗成交，一伙兩房單位最新以400萬元沽出，呎價10,075元。
美聯物業分行營業經理 (銷售) 陳偉健表示，上述單位為葵芳閣2座低層D室，實用面積約397方呎，兩房間隔。原業主於今年1月叫價465萬元放盤，於近日獲新移民買家洽詢，雙方經議價後來以400萬元售出單位，累減65萬元，折合呎價10,075元。
新移民買家施政報告後加快入市
代理透露，新買家為新移民，來港慬三年，自年初撤辣後，因免付BSD辣稅，買家開始物色心儀單位。直至近日見銀行減息，加上施政報告發表利好樓市消息後，決定加快步伐入市。
原業主於2014年以361萬元買入單位，一直作自住用途，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利39萬元，期内升值11%。
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