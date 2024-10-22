兩度錯失心頭好　家庭客一口氣睇8個盤　510萬買新葵芳花園兩房

二手市場雖表現疲弱，惟無阻家庭客入市。新葵芳花園有兩房單位新近以510萬元沽出，呎價12,289元。據知，新買家為分支家庭客，因曾兩度錯失心頭好而無法入市，最終一口氣參觀8個二手盤後，睇中新葵芳花園其中一伙兩房並決定落訂約15萬元。



新買家兩度錯失心頭好

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座高層02室，實用面積415平方呎，屬兩房間隔。原業主最初於10月3日以540萬元叫價放盤，經議價後終以510萬沽出，呎價12,289元。

據知，新買家為分支家庭客，一直有留意市埸動態，不過早前因被其他買家截糊，以及與業主議價不成，而錯失兩個心頭好單位。

↓↓新葵芳花園B座高層02室↓↓

一口氣參觀8個二手盤 終510萬買兩房

近日該名新買家一口氣參觀8個二手放盤單位後，睇中上述單位，並獲暗示單位裝修較舊，可大膽還價，於是即時還價500萬元，並同意即場落訂4,000元。最終，新買家與業主議價10萬元，終以510萬買入心頭好，新買家即日補回訂金至15萬元。

上手業主16年賺近三球

至於，原業主2008年3月以218萬元買入，持貨至今16年，是次轉手帳面獲利292萬元，單位期內升值1.34倍。