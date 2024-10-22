中原工商舖：第三季成交量696宗、按季跌兩成

本港第三季整體投資氛圍信心不足，工商舖市場於第二季輕微回暖後後勁不繼。據中原（工商舖）資料顯示，第三季工商舖買賣價量齊跌，共錄得約696宗工商舖買賣成交，較上季跌約21%，按年對比亦跌約 14%，為連續第五個季度跌穿1,000宗成交水平。



然而減息周期啟動，加上内地及香港施政報告的振市政策，中原預測第四季度整體市場氣氛會顯著改善，工商舖買賣交投量料升至約820宗水平，成交金額達185億元水平。但礙於市場積存貨量高企，相信平均呎價及租金仍會有約5%至10%的下調空間。



第三季錄696宗工商舖成交 按季跌約逾兩成

今年初香港復甦步伐緩慢，工商舖交投一度再創新低，市場投資情緒恢復需時，第三季轉趨謹慎，令季内工商舖交投表現欠佳。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，第三季共錄得約696宗工商舖買賣成交，較上季跌約21%，按年對比亦跌約14%，而成交金額錄得約137.59億元，按季跌約9%，按年對比則微增約4.8%。租賃方面則較為穩定，季内錄得約3,971宗租務，按月微跌7%，按年則上升約8%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明。

利好因素浮現、料第四季買賣宗數上升

潘氏指出，最新發表的施政報告內容中有多項利好工商舖的措施，料會有企業看準機會轉租為買，帶動工商舖市場。加上美國減息周期啟動，及中國政府推出大力振經濟措施，目前市場上醖釀的成交數量眾多，不少投資者已密鑼緊鼓吸納低價物業。預料第四季整體投資氣氛會見升溫，工商舖買賣表現會谷底向上，預測第4季工商舖買賣宗數上升至770宗水平，而買賣價會平穩至下跌10%，租務宗數則會錄得4,100宗。

第三季舖位成交價跌2成、創下2021年以來最低

政府積極推動消費，振興經濟，惟市民及訪港旅客消費模式都仍趨保守，商戶開業情況未如理想。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，2024年第三季共錄得約175宗商舖買賣成交，較第二季數字下跌約30%，與2023年同期相比，亦下挫約15%，第三季內總成交金額則錄得約32.9億元，對比上一季跌約21%，創下2021年以來最低，按年同期對比相差達約37%。

至於租賃市道則呈現價量下跌局面，第三季共錄得約829宗商舖租務個案，較第2季下跌16.5%，與2023年同期相比，有約兩成跌幅，且為自2022年第1季以來首度跌穿900宗水平。

中原（工商舖）董事總經理潘志明。（左二）

寫字樓維持疲弱、按季錄2成跌幅

寫字樓方面，中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，第三季按季表現宗數明顯疲弱，僅錄得約121宗商廈買賣成交，對比上季有約兩成跌幅，按年亦跌約7%；第三季總成交金額錄得約66.91億元，較上季度升約52%，但對比第二季仍少約22%。這些數據反映出，隨著經濟市況未見好轉，企業對於進一步投資商廈依然處於謹慎觀望的態度。

租務成交方面，第三季得以維持在1,462宗水平，與上季接近；季內租用樓面面積約401萬平方呎，為2022年以來首度按季錄得400萬平方呎，較第2季的387.7萬平方呎，多出約3%，而與去年同期相比則多於近5%。

工廈一二手盤源價格失衡、二手價或再下調5至10%

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，第三季工廈物業買賣交投驟減，季内錄得買賣約400宗，按季跌約兩成，按年跌約14%。成交金額方面，第三季錄得約37.73億元成交，按季大跌約48%，按年亦跌約兩成。至於租賃方面，第三季共錄得約1,680宗工廈租務，按季微跌約6%，但按年則大增約31%，租賃成交金額亦同見上漲，錄得約5,349萬元，按季及按年分別上升約21%及約32%。

由於第四季屬傳統企業洽租旺季，預測第四季工廈租務宗數會平穩上升至約1,700宗，但租金就預計會隨著大市繼續有約5%下調空間。至於買賣方面，相信工商物業投資優先度較為滯後，加上目前一、二手盤源價格失衡，二手工廈價錢較一手新盤更高，相信買賣價仍有約5 %至10%下調空間。