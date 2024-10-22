高力：第3季大額物業成交額99億漲13%　蝕讓及銀主盤佔比近一半

高力發布《2024年第三季度市場報告》，報告指出租務活動、空置率和租金調整的趨勢，反映香港商業房地產市場目前面臨的挑戰和機遇。其中在今年第三季度整體大額交易投資額達到99億港元，惟蝕讓及銀主盤買賣在期內佔總額48%



高力指，在2024年第三季度，香港房地產資本市場展現出韌性，整體大額交易（1億港元或以上，不包括住宅用地及豪宅物業）投資額達到99億港元，按季增長13%。值得留意的是，在本季度中，蝕讓及銀主盤買賣在這段期間佔大額交易總額的48%，投資者在市場調整期間吸納樓價累計降幅較大的資產。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰。

料收購蝕讓及銀主盤活動增加

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰指出，隨著市場回暖，投資者在收購蝕讓及銀主盤方面的活動增加，第四季度大額交易也將有所上升，預測2024年的大額交易的總成交量將達到350億港元。

此外，政府於施政報告提及將優化「新資本投資者入境計劃」，容許申請人投資5,000萬港元以上的住宅物業，以及進一步放寬最高貸款價值比，將提升買家信心和流動性，特別有助促進豪宅的交易量。

今年甲廈租金挫8% 料明年出現類似趨勢

至於寫字樓方面，2024年第三季度，甲級寫字樓市場繼續面臨挑戰，租金按季下跌2.9%以及由年初至今下跌6.3%，為自2021年以來最顯著的季度跌幅。截至今年九月底，香港整體甲級寫字樓的空置率微升至16.9%，總空置面積近1,400萬平方呎（淨樓面面積）。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍表示，預測2024年甲級寫字樓租金將下跌8%，2025年亦將出現類似趨勢。展望未來，隨著2025會有約300萬平方呎（淨樓面面積）寫字樓新供應投入市場，預計目前的租戶市場趨勢將於2025年持續。

左起 高力香港企業客戶服務主管顏慧萍、高力香港研究部主管李婉茵、高力香港資本市場及投資服務主管翟聰。

零售市場現韌力、Q3一線舖租金微升1.2%

高力指，香港零售市場在第三季度顯示相當的韌力，一線零售商舖租金按季微升1.2%。這主要歸因於零售商藉機在租金處於低位的時機，在銅鑼灣和中環等核心購物地區擴展其旗艦店。高力香港研究部主管李婉茵表示，隨著旅客人數持續復甦和非本地人才持續湧入， 加上息口回落帶動下，預計到2025年將促進更健康的零售環境。

至於倉庫租賃需求疲弱導致2024年第三季度倉庫租金下跌1.5%。而工業物業市場可能面臨進一步挑戰，預計2024年倉庫租金將按年下跌7%。