新地天璽．天周六再賣121伙　入場費607萬　個別單位加價7至10%

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天，今日（22日）落實本周六再賣121伙，折實平均呎價23,833元，折實入場607.6萬元。



該批單位涉及為121伙戶型涵蓋一房至三房，實用面積由295至672平方呎，以最高折扣計，折實售價由607.6萬至1,922.37萬元，折實呎價由20,323元至28,607元。周六銷售當日只設B組買家時段，可購入1至2伙單位。

17伙加價2至10%

新地代理總經理胡致遠表示，除新推價單外，其他1至3號價單的23伙單位亦有調整，當中6伙原價推出，3伙加價2至4%，餘下14伙則加價7至10%。

新地副董事總經理雷霆表示，集團昨日啟德天璽海、北角海璇、元朗The YOHO Hub ll 亦錄成交，預計下月美國再減息加上樓按放寛，料第四季樓市更熱鬧。

新地副董事總經理雷霆。（黃祐樺攝）

天璽．天四房近8000萬沽、呎價3.9萬

另外，項目今日公布12伙招標單位結果，該批標售單位成交價由2,357.1萬元至7,952.3萬元，其中成交金額最高的單位為第3座 (Peak Tower) 41樓A單位，實用面積1,993平方呎，成交額為7,952.3萬元，呎價為39,001元。

至於，項目至今累積標售65伙，當中Peak Tower單位累標沽37伙，平均售價逾5,000萬元。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。