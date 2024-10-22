全海景靚裝都蝕 海栢花園原則三房793萬沽 曾擲80萬裝修｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，馬鞍山海栢花園一伙望全海景單位亦要蝕讓離場。該單位屬中層原則三房改兩房間隔，最新以793萬元沽出。據知，原業主曾花費80萬元裝修單位，持貨5年轉手，於未計裝修及釐印費的情況下，帳面已蝕讓逾一球半離場。
曾花費80萬裝修 將三房改兩房連洗手間
中原地產分行資深分區營業經理吳謙成，是次成交為馬鞍山海栢花園4座中層F室，實用面積567平方呎，原則三房改兩房間隔。原業主最初以900萬元叫價放盤，終累劈107萬元或11.8%後以793萬元沽出，呎價13,986元。
據悉，原業主最少花費80萬元裝修費，將單位原則三房改為兩房連洗手間。而據單位放盤圖片所見，單位內櫳闊落，可望全海景。
↓↓海栢花園4座中層F室↓↓
持貨5年帳面蝕讓157萬
參考同類成交單位為4座中層F室，實用面積相同，較今次成交單位高9層，於2024年6月以805萬元沽出。
至於，原業主於2019年11月以950萬元購入，持貨至今5年，於未計裝修及釐印費的情況下，是次轉手帳面蝕讓157萬元，單位期內貶值17%。
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