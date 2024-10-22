全海景靚裝都蝕　海栢花園原則三房793萬沽　曾擲80萬裝修｜多圖

二手市場疲弱，馬鞍山海栢花園一伙望全海景單位亦要蝕讓離場。該單位屬中層原則三房改兩房間隔，最新以793萬元沽出。據知，原業主曾花費80萬元裝修單位，持貨5年轉手，於未計裝修及釐印費的情況下，帳面已蝕讓逾一球半離場。



曾花費80萬裝修 將三房改兩房連洗手間

中原地產分行資深分區營業經理吳謙成，是次成交為馬鞍山海栢花園4座中層F室，實用面積567平方呎，原則三房改兩房間隔。原業主最初以900萬元叫價放盤，終累劈107萬元或11.8%後以793萬元沽出，呎價13,986元。

據悉，原業主最少花費80萬元裝修費，將單位原則三房改為兩房連洗手間。而據單位放盤圖片所見，單位內櫳闊落，可望全海景。

↓↓海栢花園4座中層F室↓↓

單位以白色為設計主調，可望全海景。

持貨5年帳面蝕讓157萬

參考同類成交單位為4座中層F室，實用面積相同，較今次成交單位高9層，於2024年6月以805萬元沽出。

至於，原業主於2019年11月以950萬元購入，持貨至今5年，於未計裝修及釐印費的情況下，是次轉手帳面蝕讓157萬元，單位期內貶值17%。