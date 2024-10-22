投資者放盤7年　終738萬蝕沽何文田平台特色戶　一手買入蝕逾3成

二手交投持續，部分投資者連環蝕沽持貨離場。何文田加多利峯一伙兩房平台特色戶最新以738萬元沽出，呎價14,442元，造價呎價雙雙創屋苑歷史新低。原業主於8年前一手買入，帳面蝕讓346.7萬元離場，蝕幅高達32%。



市場消息指，該單位為加多利峯低層C室，實用面積511平方呎，兩房間隔連40平方呎平台。原業主早於2017年放盤，當時叫價838萬元，惟一直未獲承接。放盤超過7年，直至近日決心放售單位，並大幅減價至738萬元沽出，累減100萬元或12%，折合呎價14,442元。

造價呎價創歷史新低、8年貶值32%

資料顯示，是次單位成交價及呎價同創屋苑歷來新低。原業主於2016年以1,084.7萬元一手買入單位，持貨8年帳面蝕讓346.7萬元，期内大幅貶值32%。

何文田加多利峯。（代理相片）

原業主共持有4伙、7月曾蝕沽其中1伙

據悉，該名業主持有同屋苑約4伙單位，當中一伙中層C室單位於今年7月時以780萬元沽出，呎價14,634元，一度創屋苑新低。該單位同樣為蝕讓離場，帳面損失345.8萬元，單位貶值31%。