啟德天瀧累售79伙、套現33億　夥遊艇品牌推50萬置業優惠

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，今日（22日）推出全新置業優惠。項目上週推出55伙單位招標後，沽出18伙，套現7.1億元。



三日速沽18伙套現逾7.1億

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目自上周六起招標發售55伙單位後，3日內售出18伙，套現逾7.1億元。

最新成交的單位包括6伙四房及12伙三房，實用面積由1,085平方呎至1,382平方呎，成交價介乎3,453萬至5,164.6萬元，成交呎價31,730元至37,426元。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（右）。（李明珠攝）

而項目開售至今則累售79伙 套現約33億

豪華遊艇品牌 Azimut Yachts香港董事總經理胡禮賢表示，品牌夥拍項目推出全新置業優惠，從即日起，購入1,000平方呎以上單位的買家購買Azimut Yachts遊艇可獲50萬元優惠。