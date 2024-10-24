新地The YOHO Hub II加推139伙 入場659.43萬 下周三再賣30伙
撰文：黃祐樺
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新地（0016）旗下元朗現樓The YOHO Hub II 昨日（24日）加推價單第7號涉及139伙，折實平均呎價15,855元，入場費659.43萬元。另落實下週三（30日）展開新一輪推售30伙。
加推139伙 入場費659.43萬
該批加推單位涉及139伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中73伙為兩房，及66伙為三房，折實售價由659.43萬元至1550.32萬元，呎價由13,573元至18,800元。
下周三展開新一輪推售30伙
同時，落實下周三（30日）展開新一輪推售30伙，當中包括14伙為兩房及16伙為三房，實用面積由447平方呎至905平方呎，折實平均呎價為15,383元，折實售價由659.43萬元至1431.17萬元，折實呎價由13,581元至17,982元。
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