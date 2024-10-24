大鴻輝放售葵涌廣場3樓一籃子商舖 每月收租百萬、銀行估值4億
撰文：蔡偉南
出版：更新：
本地老牌發展商大鴻輝興業放售旗下舖位物業。該發展商持有多年的葵涌廣場3樓一籃子商舖，最新委託代理推出放售。該物業最新銀行估值為4億元。
第一太平戴維斯表示，上述放售物業為葵涌葵富路7至11號葵涌廣場3樓一籃子商舖，包括6號餐廳之82及83號舖連6號、7號餐廳之儲物室（即「時尚坊」）及7號餐廳之儲物室。物業商舖總建築面積約11,667平方呎，以現狀連現有租約出售。
是次出售之葵涌廣場物業的所有舖位已全數承租，租戶涵蓋飲食、時裝及其他店舖等。
出租率100%、每月收租逾百萬
第一太平戴維斯投資部投資部首席資深董事溫武忠表示，此次出售的物業最新銀行估值為4億元，物業出租率達100%，每月淨租金收入逾100萬元。
施羅德基金4億蝕放尖沙咀THE NATE全幢 較8年前買入價低25%中原工商舖：第三季成交量696宗、按季跌兩成高力：第3季大額物業成交額99億漲13% 蝕讓及銀主盤佔比近一半英皇國際放售屯門新都商場全層物業、連停車場 意向價4.8億元朗雨後三千呎地舖月租16.5萬、呎租49元 獲動物醫療中心承租