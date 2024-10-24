大鴻輝放售葵涌廣場3樓一籃子商舖　每月收租百萬、銀行估值4億

本地老牌發展商大鴻輝興業放售旗下舖位物業。該發展商持有多年的葵涌廣場3樓一籃子商舖，最新委託代理推出放售。該物業最新銀行估值為4億元。



第一太平戴維斯表示，上述放售物業為葵涌葵富路7至11號葵涌廣場3樓一籃子商舖，包括6號餐廳之82及83號舖連6號、7號餐廳之儲物室（即「時尚坊」）及7號餐廳之儲物室。物業商舖總建築面積約11,667平方呎，以現狀連現有租約出售。

是次出售之葵涌廣場物業的所有舖位已全數承租，租戶涵蓋飲食、時裝及其他店舖等。

出租率100%、每月收租逾百萬

第一太平戴維斯投資部投資部首席資深董事溫武忠表示，此次出售的物業最新銀行估值為4億元，物業出租率達100%，每月淨租金收入逾100萬元。

葵涌廣場。（資料圖片）

葵涌廣場。（蔡正邦攝）