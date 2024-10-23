長沙灣瑜悦加推98伙、最平513萬　周日全盤盡推198伙、暫超額44倍

華懋與市建局合作發展的長沙灣東京街重建住宅項目瑜悦，今日（23日）加推價單第3號涉及98伙，折實平均呎價17,162元，入場費512.82萬元。另落實本周日（27日）展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙，並於本周五（25日）下午3時截票。



發展商表示，截止今日下午4時，瑜悦已錄得逾9,000認購登記，以首輪發售198伙計，超額認購逾44.4倍。



暫錄逾9000認購登記 現加推價單第3號98伙

價單第3號涉及98伙，戶型涵蓋一至三房，當中65伙1房、17伙2房、12伙3房，以及4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312至594平方呎，折實售價512.82萬元至1,258.82萬元，折實呎14,652元至21,192元。

華懋集團銷售經理馮晉傑（左三）、華懋集團銷售總經理陳慕蘭（左四）、華懋集團銷售總監封海倫（右三）

周日盡推198伙 入場費454.54萬

至於，項目落實周日早上9時展開首輪發售，盡推全盤3張價單共198伙，折實平均呎價16,154元，折實售價454.54萬元至1,258.82萬元，折實呎13,252元至21,192元。以價單定價計市值逾15億。

另外，首輪發售分別設有A1、A2及B組；A1組須最少購買4至6伙指定單位；A2組須最少購買1伙3房單位，或至少2至3伙指定單位；而B組則為購買1伙單位之買家。

全港首個MiC私樓、樓面地價8743元

瑜悦屬本港首個以「組裝合成」建築法（MiC）興建的私人住宅項目，設有3層基座商場。華懋於2020年4月以9.128億元向市建局投得項目發展權，以可建總樓面約10.41萬方呎計，當年每平方呎樓面地價約8,743元。