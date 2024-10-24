大舖搬細舖、慳租九成!老鳳祥18萬租旺角地舖　旁邊舊舖高峰230萬

內地百年老字號、中國龍頭金舖上海老鳳祥金行，近期縮減規模，出現「大舖搬細舖」的情況。據代理消息，該金行目前租用旺角彌敦道一個高三層、高峰期月租逾230萬元的四千呎大舖，不過新近改為租用同一街道相隔20米距離的細舖，市傳月租18萬元，僅為舊舖位高峰月租約7.8%，即成功大幅度慳租高達逾92%。



舊租戶天上野月租23萬 最新再跌租22%

多寶地產董事總經理陳志寶表示，上述舖位由老鳳祥金行租用的舖位為旺角彌敦道644號地下，面積約1,000平方呎，早前由天上野以每月約23萬元承租，惟舖位在近月推出放租，意向月租維持約23萬元。

據悉，該舖位最終由老鳳祥金行以每月約18萬元租用，呎租約180元。即較天上野舊租金再下挫22%。

旺角彌敦道644號地下，早前由天上野租用，最新改由老鳳祥金行以每月約18萬元承租。（代理相片）

新舊舖相隔20米 舊租高峰期高達230萬

事實上，老鳳祥金行早於2015年已落戶旺角彌敦道，舊舖位為相隔20米距離的旺角彌敦道648至652號皇上皇大廈地下至二樓B號舖，地舖面積1,464平方呎，一樓及二樓分別同為1,360平方呎，總面積合共約4,184平方呎。

該舖位在2018年11月至2021年10月底，期間月租高達230萬元，據悉其後老鳳祥續租至2024年10月份，而在本月初該舖結束營業，遷出舖位。

「大舖搬細舖」後料慳租逾9成

對於有金行於核心區採取「大舖搬細舖」策略，陳志寶表示，今年租務市場大部份吹淡風，加上目前屬租務淡季，因此業主願意再減價出租舖位。不過他又指出，老鳳祥金行在「大舖搬細舖」後，每個月能夠慳租超過9成，相信能大幅降低成本，有利日後營運。

旺角彌敦道648至652號皇上皇大廈地下至二樓B號舖，總面積合共約4,184平方呎，高峰期由老鳳祥金行以每月約230萬元承租。（代理相片）