元朗溱柏兩房435萬沽 破屋苑兩房新低價！業主持貨7年勁蝕32%
撰文：李明珠
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入市氣氛好轉，蝕讓筍盤成為吸納目標，部分屋苑錄得造價新低。元朗溱柏一伙兩房單位最新以435萬元沽出，呎價8,513元，造價創屋苑兩房單位新低。原業主於7年前買入單位，帳面勁蝕200萬元離場，單位大幅貶值32%。
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為溱柏新錄7座低層F室成交，實用面積511平方呎，兩房間隔。單位最初以蝕讓價468萬元放盤，最終再獲議價以435萬元沽出，折合呎價8,513元。
2017年3月買入價635.4萬
代理表示，是次單位造價創屋苑兩房單位的新低紀錄。原業主於2017年3月以635.4萬元買入，持貨7年，帳面勁蝕200.4萬元，單位期內貶值32%。
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