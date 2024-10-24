鄧成波家族葵涌翻新商廈放售　叫價7.23億　較一年前減價逾50%

舖王鄧成波家族再度大手放售旗下物業。由該家族持有的葵涌全幢翻新商廈成功中心，新近以「私人協商」形式交吉放售，每平方呎指導價3,000元，涉及金額7.23億元，其指導價較一年前叫價低超過50%。



「私人協商」形式交吉放售 每呎指導價格3000元

萊坊表示，該棟物業樓高29層，總樓面面積約240,133平方呎（根據改建及加建圖則）地下設有舖位、地下至2樓作為停車場，提供逾70個停車位、3樓至9樓劃分為零售用途、10樓至28樓則作為寫字樓用途。

每層建築面積約7,000至8,700平方呎，樓層高度約3.5至4米、樓面負重更達750至1,750公斤。每個單位均內置獨立洗手間，並採用全落地玻璃幕牆設計，多數樓層享有開揚葵荃區城市景觀。

舖王鄧成波（右）

舖王鄧成波家族持有葵涌全幢翻新商廈成功中心。

萊坊麥子興：銀行及大型企業進駐葵涌 蛻變為成熟工商貿區

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興表示，隨著降息週期的啟動及投資氣氛的改善，現為入市良機。近期有多間銀行及大型企業已進駐葵涌，作為後勤辦公室、企業總部及數據中心等，反映該已由傳統工業區蛻變為成熟的工商貿區。