屯門卓爾居兩房620萬沽　業主7年前入市罕賺31萬走　輕微升值5%

樓價輕微回暖，部分業主成功逃離蝕讓。屯門卓爾居一伙兩房單位最新以620萬元沽出，呎價約11,589元。原業主於2017年買入單位，帳面罕見獲利31萬元離場，輕微升值約5.3%。



美聯物業高級營業經理潘偉良表示，該單位為卓爾居6座高層D室，實用面積535平方呎，兩房間隔，座向東南，附有企理裝修。原業主早前叫價638萬元放售，並獲區內換樓客洽購，最終議價18萬元以620萬元沽出，折合呎價約11,589元。

高同類戶一成沽 7年帳賺21萬

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交5座低層E室，實用面積534平方呎，於今年8月以558萬元成交，呎價為10,449元。即是次單位呎價較同類高出約11%。

至於，原業主於2017年以589萬元購入單位，持貨7年，是次轉手帳面賺31萬元，單位期内升值5.3%。