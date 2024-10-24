南昌站匯璽再見蝕讓！低層一房648.8萬沽　上手6年帳輸133萬離場

撰文：李煥好
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施政報告有利樓市，惟二手市場仍錄大額蝕讓個案，南昌站大型屋苑一伙一房戶新近以648.8萬元沽出，原業主持貨6年，帳蝕132.7萬元離場，單位貶值約17%。

香港置業高級聯席董事邵偉信表示，是次成交為匯璽5B座低層G室，實用面積約350平方呎，屬一房間隔。單位最初叫價約695萬元，放盤約5個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以648.8萬元成交，呎價約18,537元。

至於，新買家為首置客，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次後決定拍板入市。

南昌站匯璽。（資料圖片）

上手持貨6年　帳蝕132.7萬離場

據悉，原業主於2018年9月以781.5萬元購入上述單位，持貨6年，是次易手帳蝕約132.7萬元，單位期內貶值約17%。

參考屋苑上一宗同類型成交，涉及單位為5B座高層H室，面積間隔相同，於今年8月以738萬元成交，呎價約21,086元。

原業主於持貨6年，是次易手帳蝕約132.7萬元，單位期內貶值約17%。（資料圖片）
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