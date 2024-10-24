南昌站匯璽再見蝕讓！低層一房648.8萬沽 上手6年帳輸133萬離場
撰文：李煥好
出版：更新：
施政報告有利樓市，惟二手市場仍錄大額蝕讓個案，南昌站大型屋苑一伙一房戶新近以648.8萬元沽出，原業主持貨6年，帳蝕132.7萬元離場，單位貶值約17%。
香港置業高級聯席董事邵偉信表示，是次成交為匯璽5B座低層G室，實用面積約350平方呎，屬一房間隔。單位最初叫價約695萬元，放盤約5個月後吸引外區客洽詢，雙方經議價後以648.8萬元成交，呎價約18,537元。
至於，新買家為首置客，心儀單位價錢相宜，故睇樓1次後決定拍板入市。
上手持貨6年 帳蝕132.7萬離場
據悉，原業主於2018年9月以781.5萬元購入上述單位，持貨6年，是次易手帳蝕約132.7萬元，單位期內貶值約17%。
參考屋苑上一宗同類型成交，涉及單位為5B座高層H室，面積間隔相同，於今年8月以738萬元成交，呎價約21,086元。
ST. GEORGE'S MANSIONS累沽79伙 最新三房6800萬沽 呎售3.6萬粉嶺帝庭軒三房580萬沽、呎價9555元 原業主14年大賺逾3球｜多圖米蘭站姚君達名鑄「自製」複式 新約減一成至12萬租出 回報2厘新地The YOHO Hub II加推139伙 入場659.43萬 下周三再賣30伙元朗溱柏兩房435萬沽 破屋苑兩房新低價！業主持貨7年勁蝕32%