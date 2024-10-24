老牌豪宅都要蝕沽！北角賽西湖大廈三房1788萬沽 十年蒸發94萬
撰文：李煥好
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二手市場疲弱，近日有豪宅業主劈價賣樓。北角老牌豪宅賽西湖大廈再錄蝕讓成交，一伙三房戶新近以1,788萬元成交。據悉，原業主持貨10年，是次轉手累劈逾兩球，單位期內貶值近5%。
原業主劈價212萬沽
世紀21聯席董事蔡嘉駿表示，是次成交為北角半山賽西湖大廈1座低層B室，實用面積約1,124平方呎，屬三房套連加工人套間隔，座向南，可望園景。據悉，原業主以2,000萬元叫價，最終減價212萬元或10.6%至1,788萬元沽出，呎價約15,907元。
持貨10年 轉手帳蝕94萬
參考屋苑最新同類型成交，涉及單位為8座中層B室，面積間隔相同，於本月以2,065萬元沽出，呎價約18,372元。
至於，單位原業主於2014年11月以1,882萬元購入上址，持貨至今10年，是次轉手帳面蝕讓94萬元，單位期間跌價近5%。
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