啟德天璽．天明壓軸賣121伙　不設大手客時段　共截收逾3萬票

新地（0016）旗下啟德港鐵站的新盤天璽．天，明日（26日）展開最後一輪銷售121伙，折實平均呎價23,833元，折實入場607.6萬元。項目於昨日（24日）截票，經核數後共獲30,224個認購登記，以明日賣121伙計，超購近249倍。



明日銷售121伙 不設大手客時段

明日銷售的121伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由295至672平方呎，以最高折扣計，折實售價由607.6萬至1,922.37萬元，折實呎價由20,323元至28,607元。

值得留意的是，明日銷售只設一組買家時段，可購入1至2伙單位。

天璽．天第一期總共提供906伙

天璽．天第一期總共提供906個單位，分為HIGH ZONE及ELITE ZONE 。其中HIGH ZONE再細分為68伙APEX TOWER 、60伙PINNACLE TOWER 及60伙PEAK TOWER ，於ELITE ZONE 則提供718伙。

新地2018年逾251億元奪地 樓面地價17776元

項目位處的1F區1號地皮，於2018年由新地以逾251億元奪得，創下當時本港官地史上最貴紀錄，若單計住宅地，至今仍屬最貴，每呎樓面地價為17,776元。